РФ ударила по индустриальному парку во Львове: возник масштабный пожар. Фото

В ночь на 5 октября россияне атаковали Украину, основной удар они направили на Львов. В облцентре захватчики попали, в частности, по индустриальному парку Sparrow.

Там вспыхнул масштабный пожар, предварительно никто не пострадал. О последствиях атаки рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Что известно

Об ударе по индустриальному парку Sparrow мэр сообщил в 08:36.

"Во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей", – отметил Садовый.

Он также опубликовал фотографию, на которой видно охваченное огнем здание индустриального парка.

На Львов, по данным различных мониторинговых каналов, этой ночью и утром летели десятки "Шахедов" и ракет, в том числе аэробаллистические "Кинжалы".

Садовый сообщал о пожарах в городе и призвал львовян закрыть окна и не спешить выходить на улицу после завершения тревоги.

Часть Львова после атаки обесточена, в частности без света остались жители районов Рясное и Левандовка.

Во время атаки общественный транспорт в городе не курсировал.

Взрывы во Львове раздавались практически непрерывно в течение четырех часов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с ночи на воскресенье Украина находилась под массированной воздушной атакой РФ: враг запустил более 150 "Шахедов" и ракеты различных типов.

В частности, РФ ударила по Львовщине и Ивано-Франковщине, туда захватчики направили "Кинжалы", "Калибры" и ударные БПЛА. На фоне атаки в Польше подняли в воздух истребители и привели наземные средства ПВО в состояние наивысшей готовности.

