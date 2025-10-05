Россия дважды атаковала дронами машины на Харьковщине: есть погибшие, ранена волонтер. Фото

В воскресенье, 5 октября, Россия дважды атаковала дронами Харьковскую область. К сожалению, в результате террористического удара есть погибшие, ранена волонтер.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Там отметили, что тактика врага – это атаки по авто.

По данным следствия, 5 октября около 12:00 российский ударный беспилотник, предварительно "Молния", попал в автомобиль, который ехал по трассе в Купянском районе. Ранения получила 37-летняя волонтер, которая была за рулем.

Также 5 октября ориентировочно в 14:00 FPV-дрон попал в авто в селе Колодязное, что на Купянщине. Погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет.

Отмечается, что под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам "Совершение военных преступлений" (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал кадры первых минут после удара РФ по Запорожью. Он отметил, что в результате очередной комбинированной атаки повреждения получили частные и многоэтажные дома. Есть раненые и, к сожалению, погиб один человек.

Что предшествовало

В ночь на 5 октября Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью. Разрушениям подверглись жилые дома, на местах попаданий вспыхнули пожары, без света остались более 70 тысяч потребителей. Известно как минимум об одной жертве, есть и пострадавшие, среди которых – 16-летняя девушка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. На облцентр захватчики направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, вспыхнули пожары. Известно о жертве и раненых, среди которых 16-летняя девушка.

Кроме того, в ночь на 5 октября российская армия нанесла массированный удар по Львовской области. В селе Лапаевка Львовского района вражеский объект попал в жилой дом. В результате взрыва погибли четыре человека, среди них 15-летняя школьница Анастасия Грицив.

