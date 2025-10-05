Тяжелая ночь: полицейские показали кадры первых минут после удара РФ по Запорожью. Видео

Страна-террорист не прекращает своих циничных атак по мирным жителям и городам Украины. Еще одну тяжелую ночь с 4 на 5 октября пережило Запорожье.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал кадры первых минут после удара РФ по Запорожью. Он отметил, что в результате очередной комбинированной атаки повреждения получили частные и многоэтажные дома. Есть раненые и, к сожалению, погиб один человек.

"Мы вместе со спасателями, медиками и другими профильными службами оперативно прибыли на места попаданий: эвакуировали людей из поврежденных домов, деблокировали пострадавших, помогали людям с инвалидностью, оказывали профессиональную помощь тем, кто в ней нуждался", – написал Билошицкий.

Он отметил, что каждая такая ночь – это испытание на выдержку и человечность.

"Но мы держимся вместе. Мы сильны, потому что рядом – те, кто не остается в стороне. Придерживайтесь сигналов воздушной тревоги, берегите себя и своих близких", – резюмировал ситуацию Билошицкий.

Что предшествовало

В ночь на 5 октября Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью. Разрушениям подверглись жилые дома, на местах попаданий вспыхнули пожары, без света остались более 70 тысяч потребителей. Известно как минимум об одной жертве, есть и пострадавшие, среди которых – 16-летняя девушка.

Кроме того, в ночь на 5 октября российская армия нанесла массированный удар по Львовской области. В селе Лапаевка Львовского района вражеский объект попал в жилой дом. В результате взрыва погибли четыре человека, среди них 15-летняя школьница Анастасия Грицив.

