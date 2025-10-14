На Херсонщине оккупанты ударили дронами по гражданской машине и грузовиках миссии ООН: есть раненые. Фото

Оккупанты ударили дронами по гражданской машине и грузовикам миссии ООН на Херсонщине. В результате атаки есть раненые и значительный материальный ущерб.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины. Об этом сообщили омбудсмен Дмитрий Лубинец и Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 14 октября 2025 года около 09:30 российские военные сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата по такси в городе Херсоне. В результате взрыва двое мирных жителей, которые находились в автомобиле, получили ранения различной степени тяжести – 67-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Вто же время оккупанты атаковали и гуманитарный конвой ООН, который двигался с помощью для жителей Херсонского района. В Белозерской громаде четыре грузовых автомобиля с официальной маркировкой Управления по координации гуманитарных дел ООН получили повреждения во время атаки.

Один автомобиль сгорел полностью, другой получил серьезные повреждения, двум машинам удалось вырваться из повышенной опасности. По предварительным данным, человеческих жертв среди сотрудников миссии нет.

В прокуратуре и следственных органах уже документируют последствия обстрелов, фиксируют доказательства и устанавливают обстоятельства инцидентов.

"Уничтожение Россией гуманитарного груза – очередной сознательный террористический акт и нарушение международного гуманитарного права. Мир должен действовать решительно – такие нападения не могут оставаться без ответа", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, в Херсоне российские военные совершили атаку с беспилотников, сбросив взрывчатку на жилую территорию. В результате удара пострадали трое мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября оккупанты убили в Херсоне сотрудника городского водоканала Виталия Карташова. Служебный автомобиль, которым управлял мужчина, оккупанты атаковали дроном. 59-летний Виталий Карташов погиб на месте, трое его коллег получили тяжелые ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!