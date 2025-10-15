Российские войска возобновили механизированные штурмы в Донецкой области: в ISW оценили, что стоит за атаками и как враг использует погоду. Карта

Россия недавно провела три механизированных штурма в Донецкой области, чего не делала с весны этого года. Состоялись они на приоритетных для агрессора направлениях, в частности на Добропольском.

При этом полагались оккупанты на дождливую погоду, что, по расчету российского командования, должно было усложнить уничтожение техники украинским операторам дронов. О новой тактике россиян и о перспективах возвращения оккупационных сил к более широкому применению техники в наступательных операциях говорится в материале Института изучения войны.

Что известно

Аналитики отметили, что за последние две недели российские войска совершили три механизированных штурма размером с роту и батальон в приоритетных районах Донецкой области, и зафиксировали изменение в использовании бронетехники Россией на фронте.

Дело в том, что россияне в основном отказались от проведения усиленных механизированных штурмов размером с роту в конце 2024 года, а в 2025-м осуществили лишь несколько механизированных штурмов размером с батальон. До октября последний такой штурм состоялся в апреле 2025-го в западной части Запорожской области.

Зато в первые 9 месяцев текущего года ВС РФ перешли преимущественно к использованию небольших групп пехоты для "просачивания" и медленного продвижения, эта тенденция наблюдалась по всей линии фронта.

"Российские войска все еще используют пехоту для продвижения, но за последние недели осуществили несколько сравнительно больших механизированных штурмов в приоритетных для России тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье Донецкой области", – уточнили в ISW.

Так, ориентировочно 6 октября российские оккупанты осуществили усиленный механизированный штурм размером минимум с роту вблизи Паньковки (к востоку от Доброполья). Тогда украинские воины повредили и уничтожили четыре танка и восемь бронемашин.

9 октября российские войска начали усиленный механизированный штурм размером с батальон к югу от Шахового и Владимировки (оба населенных пункта – непосредственно к северо-востоку от Паньковки). По данным украинских источников, в бой россияне бросили 35 танков и бронемашин, а также неустановленное количество мотоциклов. Украинские войска тогда повредили и уничтожили три танка, 16 бронемашин и 41 мотоцикл.

А 13 октября в 1 корпусе НГУ "Азов" рассказали, что россияне совершили еще один усиленный механизированный штурм размером с роту на направлении Доброполья: российские войска атаковали 16 танками и бронемашинами, а также неустановленным количеством мотоциклов. Украинские воины уничтожили 13 бронемашин, три танка и три мотоцикла.

В 1 АК "Азов" отметили, что российская тактика механизированного штурма остается неизменной, россияне используют мотоциклы и бронемашины для транспортировки пехоты на передовые позиции, после чего оккупанты идут в атаку. Также они используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления украинских беспилотников во время механизированных штурмов.

Сообщается, что в механизированных штурмах в этом районе задействованы подразделения российской 5-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, ранее –1-й армейский корпус "ДНР") и 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Аналитики отметили, что при планировании механизированных атак российские командиры учитывают погоду, отдавая предпочтение дождям и туману, которые затрудняют работу украинским операторам дронов.

Так, метеорадар Ventusky зафиксировал умеренные или более сильные осадки утром 9 октября и небольшие осадки утром 13 октября в соответствующих районах российских механизированных атак. Другая служба мониторинга погоды указала, что утром 6 октября в районе Доброполья в течение нескольких часов было пасмурно и туманно.

В Украине не осталось незамеченным, что россияне используют дожди, которые ограничивают использование украинскими воинами дронов.

Кроме того, один из OSINT-аналитиков отмечал, что российские войска также воспользовались периодом ограниченной активности украинских беспилотников, вызванным ветреной погодой, чтобы создать переправу через реку в направлении Лимана. Поэтому ставку на плохую погоду оккупанты делают и в налаживании логистики, и в продвижении на нескольких направлениях фронта.

Тогда, по данным аналитика, пользуясь вынужденным бездействием украинских операторов дронов, россияне перебросили на другой берег пять танков, одну боевую машину пехоты и самоходную артиллерийскую установку. Остаточная влажность и плохие условия, возникшие сразу после дождя, вероятно, ухудшили возможности украинских беспилотников на несколько часов.

В ISW прогнозируют, что российское командование может вернуться к практике проведения механизированных наступлений – в районах, где российская пехота имеет трудности с продвижением.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 октября отметил, что российские подразделения, действующие на Добропольском выступлении, в частности элементы 51-й армии, недавно имели трудности с захватом Шахового после продвижения вблизи населенного пункта. В то же время они имеют опыт проведения механизированных штурмов.

"Подразделения 51-й армии, включая 5 мотострелковой бригадой, осуществили много механизированных наступлений, которые российские войска использовали для продвижения на запад от Донецка летом и осенью 2025 года. Эти подразделения могут вернуться к проведению механизированных наступлений, учитывая более серьезные украинские позиции вблизи Шахового, или, возможно, тогда, когда оценят, что украинская оборона была истощена неделями российских пехотных атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW констатировали: Россия готовит мобилизацию резервистов для участия в войне против Украины. Таким образом Кремль хочет поддержать темп боевых действий за счет личного состава действующего резерва.

Однако аналитики уверены, что Москва вряд ли проведет масштабную принудительную мобилизацию резервистов для значительного увеличения численности российских войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!