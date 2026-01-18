РФ ударила 'Шахедом' по дому в Харькове: есть погибшая и пострадавшие

В ночь на воскресенье, 18 января, войска страны-агрессора России ударили по Холодногорскому району Харькова "Шахедом". Враг направил его по частному дому, на данный момент известно об одном погибшем человеке.

Также из-за российской атаки есть пострадавшие. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

На месте удара РФ вспыхнул пожар. В ОВА сообщили, что под завалами могут находиться люди, на помощь им направлялись подразделения ГСЧС и медики.

Позже стало известно, что вследствие вражеской атаки на Холодногорский район Харькова погибла 20-летняя женщина.

Еще два человека пострадали, медики оказывали им необходимую помощь. Среди потерпевших 41-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня и вечера 17 января российская террористическая армия нанесла серию ракетных и дроновых ударов по Харькову. Вследствие вражеских атак среди местных жителей есть пострадавшие – известно о как минимум трех раненых.

