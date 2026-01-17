Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Харькова: есть пострадавший

Днем 17 января российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Харькову. Вследствие вражеской атаки среди местных жителей есть пострадавшие.

Террористы атаковали Индустриальный район города. Об этом в Telegram сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Российский ракетный террор

По информации городского головы, российские войска атаковали Харьков около 14:00. Мэр сообщил о ракетном ударе в 14:08, еще через несколько минут Воздушные силы ВСУ написали о повторной атаке по городу.

В свою очередь мониторинговые Telegram-каналы сообщили, что российские оккупанты нанесли по Харькову как минимум 4 ракетных удара. По предварительной информации, путинские террористы применили баллистические ракеты.

Также мэр проинформировал, что результате вражеского обстрела Индустриального района есть пострадавшие. Кроме того, городской голова подтвердил, что российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.

В областной военной администрации по состоянию на 14:37 сообщили об одном пострадавшем. По информации местных властей, пострадавшему человеку оказывают медицинскую помощь. Позже начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что ранения получил 62-летний мужчина.

Напомним, Одесская область в ночь на 17 января находилась под российской атакой. Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре региона. На одном из объектов возник пожар, зафиксированы повреждения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью россияне направили на Украину 115 ударных дронов, в том числе 75 "Шахедов". Украинские воины обезвредили 96 вражеских целей.

