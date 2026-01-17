Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области: произошел пожар. Фото и видео

Одесская область в ночь на 17 января находилась под российской атакой. Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре региона.

На одном из объектов возник пожар, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Что известно о вражеской атаке

Россия продолжает попытки уничтожить энергосистему в Одесской области.

"Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. На одном из объектов в Одесском регионе зафиксировано повреждение, возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет", – написал Кипер утром в субботу.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили: кроме пожара, на месте прилета фиксировались повреждения здания и автотранспорта.

По состоянию на 08:30 пожар был ликвидирован. От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и более 30 спасателей.

"Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – отметил Кипер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью россияне направили на Украину 115 ударных дронов, в том числе 75 "Шахедов". Украинские воины обезвредили 96 вражеских целей.

