Армия России запустила по Украине более 1000 КАБов за неделю, – Зеленский

Россия существенно усилила воздушный террор против Украины в течение последней недели. Оккупанты применили более тысячи управляемых авиационных бомб, а также массово атаковали дронами и ракетами.

Президент Владимир Зеленский отметил, что при таких условиях Украина остро нуждается в усилении противовоздушной обороны и более решительной реакции мира. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

По словам главы государства, только за одну неделю армия РФ запустила по Украине более 1300 ударных беспилотников, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов.

Зеленский подчеркнул, что такая интенсивность атак свидетельствует о сознательном продолжении агрессии со стороны России и игнорировании любых дипломатических сигналов.

Президент отметил, что Украине и в дальнейшем критически необходимо усиление защиты неба, прежде всего – дополнительные ракеты к системам противовоздушной обороны.

"Именно поэтому Украине до сих пор нужно больше защиты, прежде всего больше ракет к системам ПВО. Если Россия умышленно затягивает дипломатический процесс, то реакция мира должна быть решительной: больше помощи Украине и больше давления на агрессора. Спасибо всем партнерам, которые сейчас с нами, которые готовы помогать защищать жизнь и усиливать Украину, вместе работать над восстановлением безопасности", – подчеркнул он.

Напомним, в течение дня и вечера 17 января российская террористическая армия нанесла серию ракетных и дроновых ударов по Харькову. Вследствие вражеских атак среди местных жителей есть пострадавшие – известно о по меньшей мере трех раненых.

Также Россия обстреляла Сумы КАБами и дронами. Повреждены по меньшей мере 15 домов. Известно, что пострадали три женщины и 7-летний ребенок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 18 января россияне атаковали Хмельницкую область. В регионе работали силы ПВО, часть вражеских средств поражения им удалось сбить. В то же время в Хмельницком районе на одном из предприятий в результате атаки возник пожар.

