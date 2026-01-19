Превратили в металлолом: спецназовцы СБУ за прошлый год отминусовали российскую ПВО на $4 млрд. Видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины в течение 2025 года провели ряд успешных операций на территории РФ и ВОТ Украины. В результате слаженных действий россияне потеряли системы ПВО на сумму 4 млрд долларов.

Об этом OBOZ.UA проинформировали собственные источники в СБУ. Там отметили, что действия украинских военных принесли ощутимый стратегический результат.

Украина уменьшила количество ПВО захватчиков

"Дальнобойные удары спецназовцев Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины наносят существенные потери ключевым элементам эшелонированной системы ПВО рф. Общая стоимость уничтоженных и выведенных из строя средств ПВО противника за прошлый год оценивается примерно в $4 млрд", – говорится в сообщении.

Да, наши военные превратили в металлолом:

– системы С-300/ С-350/ С-400;

– зенитные ракетные комплексы "Бук-М1/ М2";

– зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1/ С2";

– зенитные ракетные комплексы "Тор-М1/ М2/ М3".

Также понесли значительные потери и российские системы радиолокационной разведки и наведения. Среди пораженных объектов – РЛС и радары, которые играют ключевую роль в обнаружении воздушных целей и функционировании систем ПВО.

– РЛС 55Ж6У "Небо-У/Небо-М";

– РЛС "Подлет";

– РЛС "Ниобий";

– РЛС "Каста-2Е2";

– РЛС "Гамма-Д";

– РЛС "Противник-ГЭ";

– радиолокационные средства из состава ЗРК "Бук", С-300/ С-400;

– радар 92Н6 и другие.

Операции украинских сил имели системный эффект, в частности, были пробиты коридоры в многослойной ПВО врага, что обеспечило безопасный проход для украинских дальнобойных дронов к военным базам, складам, аэродромам и другим стратегическим позициям оккупантов.

Напомним, накануне наши бойцы поразили объекты ПВО врага на территории оккупированного Крыма. В частности Силы обороны атаковали радиолокационную станцию "Небо-У" в районе Евпатории и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" вблизи Хуторка.

Как писал OBOZ.UA, 12 января на Запорожском и Донецком направлениях подразделения Сил беспилотных систем Украины нанесли серии высокоточных ударов по противовоздушной обороне российских оккупантов. В результате боевой работы было уничтожено сразу три ключевых элемента ПВО врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!