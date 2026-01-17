УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Генштабе заявили о поражении объектов ПВО врага в Крыму и склада дронов в Донецкой области

Катя Поплюйко
War
1 минута
612
В Генштабе заявили о поражении объектов ПВО врага в Крыму и склада дронов в Донецкой области

Силы обороны Украины продолжают снижать военный потенциал российских оккупантов. В частности, наши бойцы поразили объекты ПВО в Крыму и склад беспилотников на ВОТ Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем.

Что известно

"Поражены средства ПВО и склад БпЛА противника", – говорится в сообщении.

Так, в Крыму атакованы элементы системы противовоздушной обороны противника: радиолокационную станцию "Небо-У" в районе Евпатории и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" вблизи Хуторка.

В Генштабе заявили о поражении объектов ПВО врага в Крыму и склада дронов в Донецкой области
В Генштабе заявили о поражении объектов ПВО врага в Крыму и склада дронов в Донецкой области
В Генштабе заявили о поражении объектов ПВО врага в Крыму и склада дронов в Донецкой области

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Донецка, под удар попал объект хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов противника.

В Генштабе заявили о поражении объектов ПВО врага в Крыму и склада дронов в Донецкой области

"Масштабы ущерба уточняются. Продолжаем уничтожать врага и его способности", – указано в сообщении.

В Генштабе заявили о поражении объектов ПВО врага в Крыму и склада дронов в Донецкой области

Дополняется...