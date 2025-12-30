Горели резервуары с топливом и купол укрытия радара: что известно об атаках по объектам РФ в Крыму

Силы обороны Украины в последние дни продолжали наносить удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму. Поражения наносились авиационной технике и инфраструктуре, работающей на военную машину страны-агрессора. В частности, на прошлой неделе из-за указанных ударов "горячо" было в Кировском, Черноморском и Оленевке.

В Telegram-канале "Досье шпиона", владелец которого имеет отношение "к одной из спецслужб", подтвердили эти поражения. Администрация паблика уточнила, что это лишь "некоторые из ударов", которые были нанесены в последние дни.

Поражения в Крыму

Так, 26 декабря был нанесен удар по резервуарам с топливом в районе Кировского.

"Удар нанесен с применением 11 БПЛА. В результате удара выгорело четыре резервуара по 50 тыс. литров каждый", – отметили в канале.

А 28 декабря был нанесен удар по объектам "пограничного управления" в районе Черноморского. "Последствия уточняются, есть ли раненые", – добавил паблик.

Также в те сутки был нанесен удар по куполу радиопрозрачного укрытия радара в районе Еленовки, сообщили в канале.

О чем речь

В Кировском среди военных целей – "филиал №929 ГЛИЦ ВКС" России. Это летно-испытательный комплекс, способный принимать все типы самолетов.

Среди основных военных объектов оккупантов в районе Черноморского находятся радиолокационная станция "Валдай", отдельный "пункт управления комплексом разведки радиолокаций", и база хранения и запуска беспилотников.

В районе Оленевки находятся важные российские военные объекты ПВО, включая позиции зенитных ракетных комплексов С-400 и "Панцирь-С1", и береговых ракетных комплексов "Бастион".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, так называемые власти оккупированного Крыма признали, что намеренные отключения или замедление работы мобильного интернета будут продолжаться до конца войны против Украины. Но реальный смысл такого решения заключается не в "соображениях безопасности", как это объясняют "чиновники", а в усилении контроля над населением. В этом удостоверились эксперты, обратив внимание на слова оккупационного "главы" полуострова Сергея Аксенова.

Как рассказывают партизаны, в Крыму растет недовольство привилегиями для российских солдат и их семей. Особенно напряженная ситуация с участниками войны против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!