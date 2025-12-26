'Из соображений безопасности': в оккупированном Крыму анонсировали отключение мобильного интернета

Так называемые власти оккупированного Крыма признали, что намеренные отключения или замедление работы мобильного интернета будут продолжаться до конца войны против Украины. Реальный смысл такого решения заключается не в "соображениях безопасности" (как это объясняют "чиновники"), а в усилении контроля над населением.

Об этом заявил Центр национального сопротивления. Эксперты обратили внимание на слова оккупационного "главы" полуострова Сергея Аксенова.

Что сообщил оккупант?

По словам гауляйтера, ограничения интернета до конца "специальной военной операции" связаны прежде всего с военными целями.

"Противник часто использует эти вещи. Так что до конца "СВО" эти ограничения будут действовать, тут надо просто с этим смириться – ну, включиться в другой режим работы, понимать, во сколько и как выключают", – посоветовал он жителям в.о. Крыма.

Аксенов заявил, что, по его мнению, эти меры "оправданы" и достаточны для того, чтобы "обеспечить безопасность".

Чего на самом деле добивается враг?

Цифровые отключения перестают быть временной мерой и закрепляются как элемент долгосрочной модели управления, отметили в ЦНС.

"Под прикрытием борьбы с "вражеской пропагандой" формируется режим, при котором доступ к связи становится переменной величиной и может ограничиваться в любой момент – без четких сроков, критериев или публичных объяснений. Это создает состояние постоянной неопределенности и демонстрирует готовность "власти" односторонне ограничивать базовые каналы коммуникации", – говорится в сообщении пресс-службы.

Источники Центра нацсопротивления отметили, что силовые структуры настаивают на расширении практики отключений в "неудобные" для оккупантов периоды – во время обстрелов, резонансных событий или роста социального недовольства. То есть мобильный интернет рассматривается как фактор риска именно из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений, распространения неофициальной информации.

"В реальном измерении такие ограничения приводят к деградации социальной и экономической инфраструктуры: усложняется доступ к экстренным службам, медицине, финансовым сервисам и независимым источникам новостей. В условиях ВОТ отключение интернета превращается из технической меры в инструмент репрессивно-профилактической политики", – подчеркнули в ЦНС.

