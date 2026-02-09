В Генштабе заявили о поражении склада боеприпасов и пункта управления врага

Силы обороны продолжают осуществлять успешные операции, чтобы подорвать наступательный потенциал врага. В частности, наши защитники поразили пункт управления подразделения воздушно-десантных войск, склад боеприпасов и БПЛА противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 9 февраля. Там отметили, что объемы нанесенного ущерба пока уточняются.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ", – говорится в сообщении.

Результаты удачной работы наших бойцов

Так, в ночь на 9 февраля вблизи города Суджа Курской области был поражен пункт управления подразделения вражеских воздушно-десантных войск.

На временно оккупированной территории Херсонской области, в районе Новоалексеевки, под удар попал склад боеприпасов противника.

Кроме того, по итогам ранее нанесенных ударов, в частности по складу БпЛА вблизи Ростова-на-Дону, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими к ним. По предварительной информации, было уничтожено около шести тысяч единиц, еще несколько контейнеров с беспилотниками получили повреждения.

Сейчас данные о потерях противника и объемов нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Дальше будет", – указано в сообщении.

Напомним, недавно Силы обороны "демилитаризовали" временно оккупированные территории Донецкой области и Запорожья. Среди пораженных целей – состав МТЗ, район сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА противника. Защитники уточняют данные о потерях врага и масштабах нанесенного указанными ударами ущерба.

Как писал OBOZ.UA, в течение 2026 года украинские войска, с помощью ракет "Фламинго", нанесли серию ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ. Целью стал комплекс зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.

