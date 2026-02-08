Силы обороны поразили склад МТЗ и пункт управления БпЛА оккупантов

Силы обороны Украины продолжают наносить потери российской захватнической армии на временно оккупированных территориях Украины. На этот раз "демилитаризация" происходила на ВОТ Донецкой области и Запорожья.

Среди пораженных целей – состав МТЗ, район сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА противника. Подробности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Что известно

В Генштабе отметили, что в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Так, в ночь на 8 февраля поражен склад материально-технического обеспечения подразделения врага в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.

Накануне, 7 февраля, в районе населенного пункта Красногорское на временно оккупированной части Запорожской области защитники нанесли удары по району сосредоточения живой силы противника.

Также на оккупированных территориях Донецкой области, а именно в районе Новоэкономического, был поражен пункт управления БпЛА противника.

Кроме того, в Генштабе рассказали о новых данных о результатах предыдущих ударов по Государственному центральному межвидовому полигону МО рф "Капустин Яр" Астраханской области РФ, откуда оккупанты запускали свои "Орешники".

"Подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения", – отметили в ГШ.

Сейчас защитники уточняют данные о потерях врага и масштабов нанесенного указанными ударами ущерба.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", – резюмировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.

Также Силы обороны обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, восемь артиллерийских систем, 468 беспилотных летательных аппаратов, 24 ракеты, 60 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники оккупантов.

