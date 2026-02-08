Силы обороны отминусовали еще 1040 российских захватчиков за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1040 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 246 тыс. 330 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 8 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали один танк (11 651), одну боевую бронированную машину (24 010), восемь артиллерийских систем (37 044), 468 БпЛА оперативно-тактического уровня (127 549) и 24 крылатые ракеты (4 269).

Также уничтожено 60 единиц автомобильной техники и автоцистерн (77 439) и пять единиц спецтехники (4069).

За сутки Россия потеряла 567 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 637 РСЗО, 1 295 средств ПВО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВСУ поразили вражеские РСЗО "Ураган", пункты управления БпЛА и центр производства FPV.

Также стало известно, что в Генштабе отчитались о поражении нефтебазы и других объектов РФ.

