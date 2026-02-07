ВСУ поразили вражеские РСЗО 'Ураган', пункты управления БпЛА и центр производства FPV

Подразделения Сил обороны Украины продолжают сокрушительные удары по военным объектам РФ на временно оккупированных территориях. За последние сутки наши воины уничтожили реактивные системы залпового огня, пункты управления беспилотниками и даже центр производства FPV-дронов.

Потери противника уточняются, но уже ясно – враг чувствует серьезный удар по своей боевой способности. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, 5-го и в ночь на 6 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области, в районе Новомайорского, была уничтожена вражеская реактивная система залпового огня "Ураган", которая ранее представляла значительную угрозу для наших позиций.

Под Часовым Яром украинские войска попали по скоплению живой силы противника, существенно повысив безопасность местных населенных пунктов и позиций ВСУ.

В Запорожской области ВСУ также продолжили сокрушительные действия: уничтожено скопление живой силы противника в районе Ровнополья, поражен пункт управления беспилотниками в Гуляйполе и склад материально-технического обеспечения в поселке Ровно.

Особенно серьезным ударом стало уничтожение в Камыш-Зоре центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов, что ограничивает врагу возможности для разведки и координации атак.

Потери российских оккупантов пока уточняются, но уже очевидно: цели и масштабы ударов существенно подрывают боевой потенциал врага.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять целенаправленные действия для уменьшения наступательных возможностей и боевого потенциала врага", – отметили в Генштабе.

Напомним, Силы обороны Украины достигли тактического продвижения на Харьковщине, тогда как российские войска активизировались на Покровском направлении. Бои продолжаются сразу на нескольких участках фронта, в частности возле Купянска, Лимана и Константиновки. Аналитики ISW фиксируют локальные изменения позиций с обеих сторон, но без стратегического прорыва.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 730 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 245 тыс. 290 человек. Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений.

