Проредили ПВО врага: Силы беспилотных систем поразили РЛС и два ЗРК на глубине более 100 км от линии фронта. Видео

В течение понедельника, 12 января, на Запорожском и Донецком направлениях подразделения Сил беспилотных систем Украины нанесли серии высокоточных ударов по противовоздушной обороне российских оккупантов. В результате боевой работы было уничтожено сразу три ключевых элемента ПВО врага: радиолокационную станцию "Прима П-18", зенитный ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди с позывным "Мадьяр". Он отметил, что все операции выполнили экипажи 412-й бригады СБС "Немезис" с применением средств middle strike.

"Токсичный тройничок: Птицы СБС уничтожили РЛС "Прима П-18", ЗРК "Тор" и ЗПРК "Тунгуска" в течение 12 января 2026 года на Запорожском и Донецком направлениях", – написал Мадяр.

Уничтоженные цели стали уже девятой, десятой и одиннадцатой вражескими РЛС и ЗРК, ликвидированными из системы ПВО врага с начала января.

Рекордная глубина поражения

Ключевой особенностью этих ударов является рекордная глубина поражения – более 100 километров от линии боевого соприкосновения. Дроны-камикадзе были оснащены боевой частью массой более 10 кг, что обеспечило гарантированное уничтожение даже защищенных, но критически важных и дорогих для противника систем ПВО.

Стратегическое значение

Уничтожение этих зенитных комплексов имеет непосредственные стратегические последствия.

РЛС "Прима П-18" является одним из элементов системы радиолокационного контроля, обеспечивающей обнаружение воздушных целей на больших дистанциях. Уничтожение этой РЛС создает "слепые зоны" в российской ПВО, открывая новые возможности для нашей авиации и дронов наносить еще большие потери оккупантам.

А потеря ЗРК "Тор" и ЗПРК "Тунгуска" существенно ослабляет защиту российских группировок на Запорожском и Донецком направлениях и повышает уязвимость тыловой инфраструктуры врага.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Силы беспилотных систем в течение часа поразили два российских ЗРК – БУК и ТОР. Удары нанесли операторы батальона Asgard 412-й отдельной бригады "Немезис" на Запорожском направлении, существенно ослабив противовоздушную оборону врага.

