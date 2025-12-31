Силы беспилотных систем в течение часа поразили два российских ЗРК. Видео

Силы беспилотных систем ВСУ в течение одного часа уничтожили сразу два российских зенитно-ракетных комплекса – БУК и ТОР. Удары нанесли операторы батальона Asgard 412-й отдельной бригады "Немезис" на Запорожском направлении, существенно ослабив противовоздушную оборону врага.

Оба ЗРК были поражены 31 декабря с интервалом в короткое время на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Об уничтожении двух российских ЗРК сообщил командующий и основатель подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди в своем Telegram-канале.

По словам Мадьяра, операторы СБС "угнездили и испепелили" два зенитно-ракетных комплекса противника – БУК и ТОР, один за другим в течение часа. Обе системы считались ключевыми элементами российской ПВО на Запорожском направлении и создавали серьезные угрозы для украинской авиации и ударных дронов.

Уничтожение таких комплексов не только наносит значительные финансовые потери противнику, но и открывает дополнительные возможности для работы украинских беспилотников и огневых средств на передовой. В СБС отмечают, что враг массово насыщает фронт подобной техникой, однако ее системно обнаруживают и уничтожают.

Результаты боевой работы Сил беспилотных систем можно отслеживать в режиме реального времени на онлайн-табло СБС "ПОДРАХУЙКА", где фиксируются подтвержденные потери противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы беспилотных систем ВСУ нанесли серии ударов по военным и инфраструктурным объектам противника на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также в Автономной Республике Крым. Всего поражено не менее 12 целей, часть из которых расположена в глубоком тылу врага.

