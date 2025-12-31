'Визит вежливости': Силы беспилотных систем поразили ряд военных и инфраструктурных объектов врага. Видео

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли серии ударов по военным и инфраструктурным объектам противника на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также в Автономной Республике Крым.

Всего поражено не менее 12 целей, часть из которых расположена в глубоком тылу врага. О результатах операций сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди (Мадьяр)на своей официальной странице в Facebook.

По имеющимся данным, беспилотники СБС осуществили так называемый "визит вежливости" на десять объектов на временно оккупированных территориях и еще на два – в глубоком тылу противника. Среди ключевых целей это нефтебаза в Ровеньках Луганской области, поражение которой произошло в рамках совместной операции подразделений СБС и Службы безопасности Украины.

В Автономной Республике Крым, в районе Еленовки, зафиксировано поражение базы плавсредств 92-й бригады речных катеров противника, а также уничтожение трехкоординатной радиолокационной станции типа СТ-68. Обе цели имели важное значение для контроля воздушной и морской обстановки.

В Донецкой области, во временно оккупированном Селидово, беспилотники поразили три пункта дислокации спецподразделения "Рубикон-Д", а также два места сосредоточения живой силы подразделений 74-й отдельной мотострелковой бригады и 589-го мотострелкового полка РФ. Отдельно сообщается об ударах по энергетической инфраструктуре в Запорожской области.

Под атакой оказались подстанции "Мелитополь" и "Молочанск", которые использовались оккупационными силами для обеспечения военных объектов. В Силах беспилотных систем отмечают, что интенсивность и география операций растут, а результаты работы подразделений фиксируют в режиме реального времени на онлайн-табло СБС "Подсчет". Опубликованное видео демонстрирует часть последствий ударов и подтверждает эффективность применения украинских беспилотных платформ в глубоком тылу противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по временно оккупированному Донецку. В результате операции было поражено снаряжение и место подготовки пусков БПЛА "Шахед/Герань" в Донецком аэропорту. На территории аэропорта после налета дронов возник пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!