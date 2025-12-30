Украинские военные нанесли удар по ДАП, где оккупанты готовили к запуску 'Шахеды'. Видео

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по временно оккупированному Донецку. В результате операции было поражено снаряжение и место подготовки пусков БПЛА "Шахед/Герань" в Донецком аэропорту.

На территории аэропорта после налета дронов возник пожар. Об этом в Telegram сообщил командующий Силы беспилотных систем Роберт Бровди.

Подробности операции

Вражеский объект в оккупированном Донецке атаковали дроны 1-го отдельного центра беспилотных авиационных комплексов СБС ВСУ. Массированное поражение по объектам на территории аэропорта нанесли в ночь на 30 декабря.

"Разработка операции осуществлена ​​силами управления разведки 414 обр "Птицы Мадяра" СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил Беспилотных Систем", – заявил Бровди.

В результате атаки был поражен логистический хаб "Герань/Шахед", пункт предполетной подготовки и обслуживания дронов, центральный склад БЖД для БпАК "Герань/Шахед", а также накопительный склад БпАК "Гербера".

Кроме того, был поражен пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющий подготовку и техническое предпусковое обслуживание БПЛА.

Напомним, 5 ноября во временно оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. Как выяснилось, целью удара стала база хранения, комплектования и пуска дронов-камикадзе Shahed. Операция разрабатывалась несколько месяцев.

Кроме того, в ночь на 26 декабря в российском Волгограде прогремели взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". Атаку беспилотников на Волгоградскую область подтвердили региональные власти, в городе и области объявляли режим беспилотной опасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне появилось подтверждение Генштабом поражения Сызранского НПЗ. Дотянулись украинские воины и до ряда других объектов врага.

