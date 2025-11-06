В оккупированном Донецке была поражена база хранения, комплектования и запуска 'Шахедов': 'Мадяр' раскрыл подробности. Видео

Вечером 5 ноября во временно оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. Как выяснилось, целью удара стала база хранения, комплектования и пуска дронов-камикадзе Shahed.

Операция разрабатывалась несколько месяцев. Об этом в Telegram сообщил командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

Подробности операции

По словам командующего СБС, совместную операцию, направленную на уничтожение дронов-камикадзе и военной инфраструктуры для их запуска, проводили Силы специальных операций, ракетные войска и артиллерия ВСУ, а также бригадная разведка 414 обр СБС "Птахи Мадяра".

Разработка этой сложной цели превратилась в кропотливую разведывательную операцию, продолжительностью в несколько месяцев.

"На-нах! база хранения, комплектования и запуска шахедов. (ДАП Донецк, ВОТ). Была. Совместная операция ССО, РВиА и бригадной разведки 414 обр СБС Птахи Мадяра. Разработка этой сложной цели превратилась в несколькомесячную кропотку разведывательную; реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины", – отметил Мадяр.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 5 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили базу хранения, комплектования и запуска дронов типа "Shahed" на территории Донецкого аэропорта.

По данным объективного контроля, на территории объекта зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация.

Новость дополняется…