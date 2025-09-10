На Хмельнитчине в результате вражеской атаки есть пострадавшие, разрушена швейная фабрика и повреждена автозаправка

В ночь на 10 сентября террористическая армия России устроила массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет. В Хмельницком районе вследствие вражеской атаки пострадали три человека.

В результате обстрела поврежден целый ряд гражданских объектов. Об этом в Telegram сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Последствия атаки

По информации областной власти, в результате утренней вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь.

Кроме того, врагом разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Все последствия причиненного ущерба устанавливаются. На месте работают соответствующие службы.

Новость дополняется…