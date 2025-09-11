Оккупанты атаковали Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна: здание частично разрушено. Фото и видео
Военные страны-агрессора России в ночь на четверг, 11 сентября, атаковали Сумы ударными дронами, в городе прогремело два взрыва. Целью врага оказалось Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна. Здание подверглось разрушениям, вспыхнул пожар.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, оккупанты нанесли удар около часа ночи. Отмечалось, что российские беспилотники ударили по территории учебного заведения.
Что известно о последствиях обстрела училища в Сумах
Здания заведения получили значительные повреждения и частичные разрушения, в одном из них вспыхнул пожар.
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения.
Место попадания обследовано, информировали в ГСЧС.
В то же время ударной волной повреждены автомобили, выбиты окна в соседних многоквартирных домах.
Информации о погибших или раненых нет, сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
По данным "Суспільного Сумы", под удар попало Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна.
По данным городского совета с 09:00 в школе № 26 работает штаб по ликвидации последствий обстрела.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью агрессор атаковал Украину 66 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Силами ПВО уничтожено 62 БПЛА. Попадание четырех БПЛА есть на трех локациях.
