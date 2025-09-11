Оккупанты атаковали Украину 66 БПЛА: силы ПВО сбили 62 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 11 сентября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 62 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 66 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., более 50 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 62 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 4 ударных БПЛА на 3 локациях.

В Сумской области российская армия атаковала учебное заведение, вследствие чего возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах.

В Черкасской области ночью также гремели взрывы. Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионов два российских дрона. Еще три вражеских БПЛА защитники ликвидировали на Николаевщине.

Под ударом российской армии был Синельниковский район Днепропетровской области. В результате дроновой атаки возникли пожары. Повреждены 4 частных дома, 4 хозяйственные постройки, аптека.

Что предшествовало

Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак. При этом диктатор России Владимир Путин фактически признался, что его армия атакует не военные объекты на территории Украины, а гражданские.

Напомним, 10 сентября в Винницкой области прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупанты атаковали на территории региона гражданские промышленные объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше вследствие массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырики-Воля Володовского уезда Люблинского воеводства.Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, находившегося на территории домовладения.

