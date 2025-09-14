Враг ударил 'Смерчем' по Константиновке: повреждены дома и клиника, есть пострадавшие. Фото

Страна-террорист продолжает обстрел украинских регионов, в частности Донетчины. В воскресенье, 14 сентября, Россия ударила РСЗО "Смерч" по Константиновке. Во время атаки пострадали люди.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов. Также в результате обстрела повреждены дома и клиника.

"В городе Константиновка в течение дня зафиксирована серия вражеских обстрелов, в результате которых пострадала гражданская инфраструктура. Оккупанты совершили артиллерийский обстрел, в результате которого повреждены фасады двух частных домов. Пострадавших среди населения не было", – сообщил чиновник.

Впоследствии, по его словам, противник применил реактивные системы залпового огня "Смерч". Две ракеты попали по городу, в результате чего ранены двое гражданских жителей. Поврежден фасад многоквартирного дома и административного здания местной клиники.

Еще одна ракета "Смерч" попала в другой район города. Жертв не зафиксировано, однако разрушен фасад админздания и повреждены два многоэтажных дома.

Также враг атаковал Константиновку FPV-дроном. Взрывная волна нанесла разрушения пяти частным домам. На этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших.

Отделом полиции №2 Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области проводится фиксация поврежденных объектов инфраструктуры громады и документирование последствий преступных действий врага.

Чиновник отметил, что очередные удары по мирному городу еще раз доказывают, что российские войска целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, создавая угрозу жизни и безопасности мирных жителей.

"Призываем жителей Константиновки не медлить и эвакуироваться в более безопасные регионы. Сохраните свою жизнь и жизнь близких! По вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам: 050 567 88 87 и 093 42018 83", – резюмировал свое сообщение Сергей Горбунов.

Напомним, накануне, 13 сентября, оккупанты также ударили по Константиновке Донецкой области: там погибли три человека, еще семеро получили ранения.

Также сообщалось, что в воскресенье, 14 сентября, в Днепропетровской области российская оккупационная армия обстреляла спасателей. Враг в очередной раз прибегнул к привычной тактике террора и нанес удары по сотрудникам ГСЧС, которые приехали тушить пожар.

Как писал OBOZ.UA, 13 сентября россияне обстреляли Боровую на Харьковщине. Местные власти сообщили о погибшем и раненых.

