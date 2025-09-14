УкраїнськаУКР
На Днепропетровщине оккупанты атаковали спасателей, приехавших тушить пожар

Алексей Лютиков
War
На Днепропетровщине оккупанты атаковали спасателей, приехавших тушить пожар

В Днепропетровской области российская оккупационная армия обстреляла спасателей. Враг в очередной раз прибегнул к привычной тактике террора и нанес удары по сотрудникам ГСЧС, которые приехали тушить пожар.

К счастью, личный состав не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Подробности преступления

По информации ГСЧС, российские оккупанты направили свой дрон по спасателям, которые после предыдущей атаки тушили пожар в частном жилищном секторе поселка Синельниковского района Днепропетровской области.

Вследствие прицельного удара FPV-дроном поврежден пожарно-спасательный автомобиль. Среди сотрудников ГСЧС пострадавших нет.

В ведомстве также рассказали, что накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Вследствие обстрела в областном центре возник пожар, который ликвидировали пожарные.

Утром 14 сентября в результате попадания вражеского БПЛА загорелся частный жилой дом в городе Марганец Никопольского района. Пожар был потушен, обошлось без пострадавших.

Напомним, оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области: там погибли три человека, еще семеро получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, 13 сентября россияне обстреляли Боровую на Харьковщине. Местные власти сообщили о погибшем и раненых.

