Россияне обстреляли Боровую на Харьковщине: есть погибший и раненые. Фото

В субботу, 13 сентября, военные страны-террориста в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Российская армия осуществила комбинированную атаку на Боровую (Изюмский район): один человек погиб, еще двое –– ранены.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным следствия, враг во время обстрела применил управляемые авиационные бомбы и реактивную систему залпового огня.

"13 сентября около 11:00 российские войска нанесли комбинированный удар по селу Боровая Изюмского района. Погиб мужчина. Еще двое мужчин – 74 и 72 лет – получили ранения. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в субботу, 13 сентября, военные российской армии нанесли удары по Константиновке Донецкой области. В результате обстрелов погибли 3 человека, еще 7 человек получили ранения.

Напомним, 12 сентября оккупанты нанесли удары из артиллерии и FPV- дроном по Марганецкой общине Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов погибла 66-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 сентября российские войска совершили атаку ударными дронами по промышленной зоне в Сумах. В результате удара начался пожар, повреждены транспортные средства и нежилые здания.

