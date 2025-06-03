Оккупанты пытаются прорваться к Константиновке и выйти к админграницам Днепропетровщины: военный рассказал о ситуации. Карта

Российские войска значительно усилили давление на участок фронта на стыке Покровского и Торецкого направлений. Оккупанты пытаются прорваться к Константиновке и подобраться к Покровско-Мирноградской агломерации с северо-востока.

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Еще одной целью захватчиков является выход на админграницу с Донецкой областью. Об этом в эфире телеканла "Киев24" сообщил военнослужащий 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша под псевдонимом "Гусь".

"Активность усиливается. Но, насколько я могу видеть, говоря об участке, за который отвечает наша бригада - стабильное сильное давление. Скажем, вы упоминали о прорыве, что происходит возле трассы Покровск-Константиновка, и в сторону Константиновки. Там идут, насколько я понимаю, более активные действия, более сильное давление. Хотя у нас ни на секунду обстановка не стихает вокруг Покровска. Но сейчас они очень давят на стык Покровского и Торецкого направлений, пробуют прорваться к Константиновке и подойти с северо-востока к Покровско-Мирноградской агломерации. Основной акцент у них на этом", - рассказал воин о ситуации в Донецкой области.

В то же время захватчики прилагают усилия для достижения еще одной цели - выхода на админграницу с Донецкой областью.

"Ну и давят к админграницам Днепропетровской области, это юго-западнее нашей зоны ответственности. Там так же очень сильное давление. Были уже, кажется, вчера или позавчера сообщения о том, что благодаря тому, что противнику там остались считанные километры, он достает и FPV-дронами, и "Шахеды" там летают, возле стелы на въезде в Донецкую область, которую все знают из волонтеров, из военных, кто здесь, на направлениях на Донбассе, воюет", - отметил "Гусь".

Напомним, ранее в ОСУВ "Хортица" констатировали, что оккупанты хотят дойти до трассы Покровск - Константиновка. Так они рассчитывают усложнить украинским силам логистику и передвижения. Сейчас проезд по этой дороге возможен, однако зависит от погодных условий и рисков, связанных с использованием дронов.

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