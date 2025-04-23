Оккупанты хотят дойти до трассы Покровск – Константиновка: в ОСУВ 'Хортица' раскрыли замысел врага и рассказали о боях. Карта

На Покровском направлении российские войска не имеют успеха – они постепенно теряют позиции к западу от города Покровск. В то же время, пытаются давить с восточной стороны, стремясь выйти к стратегически важной трассе Покровск – Константиновка.

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Об этом в эфире "Общественное. Студия" сообщил спикер Объединенной стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, враг намерен перерезать трассу, чтобы усложнить украинским силам логистику и передвижение. Сейчас проезд по этой дороге возможен, однако зависит от погодных условий и рисков, связанных с использованием дронов.

"Они хотели полностью переизать трассу Покровск - Константиновка, чтобы она была полностью неоперабельна и не могли передвигаться полностью украинские войска, сейчас передвижения по ней связаны с усложнением, но по крайней мере коллеги с мест там говорят, можно проехать в зависимости от погодных условий, и от этого зависит риск насколько тебе придется там использовать маневры против дронов", – сказал он.

Трегубов отметил, что россияне стремятся хотя бы к частичному успеху накануне 9 мая – дате, которую в РФ традиционно используют для демонстрации военных "достижений".

"Очевидно, что россияне хотят хоть так продемонстрировать свою победительницу. У них скоро будет 9 мая, где надо будет принимать парады и говорить о каких-то военных успехах. То фраза "деды дошли до Берлина, а мы почти дошли до трассы Константиновка - Покровск, то немного несовместимо и им грустно будет это говорить", - объяснил он.

Кроме того, российские войска также пытались продвинуться в направлении границы Днепропетровской области через Новопавловское направление, однако эти действия носили скорее символический характер и не дали реальных результатов врагу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацгвардии рассказали об отражении одного из самых больших штурмов россиян на мотоциклах, который состоялся 17 апреля на Покровском направлении. В среднем за час боя враг терял примерно по 40 пехотинцев и 13 байков, а также несколько ББМ.

Кроме того, нацгвардейцы взяли в плен русских пехотинцев на Купянском направлении. Оккупанты шли закрепляться, но в какой-то момент что-то пошло не по их плану.

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