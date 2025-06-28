'Противник рвется к Константиновке': Сырский посетил подразделения ВСУ в Донецкой области. Фото

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский продолжает рабочие визиты на передовую. На этот раз он посетил украинские подразделения, которые держат оборону в Донецкой области.

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По его словам, ситуация на нескольких участках фронта остается сложной, а враг усиливает попытки прорвать оборону. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале.

Украинские военные ежедневно сдерживают атаки российских войск на Новопавловском, Покровском, Краматорском и Торецком направлениях. Кроме того, противник активизировался на новом участке фронта – Добропольском направлении.

Главком сообщил, что российские войска пытаются продвинуться в сторону Константиновки, но безуспешно.

"Еще один день в рабочей поездке в подразделения, которые держат оборону в Донецкой области. Наши бойцы ежедневно отражают яростные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях. Продолжаются бои на новом направлении – Добропольском. Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился. Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться в трех оперативных направлениях", – говорится в сообщении.

В частности, на прошлой неделе оккупанты совершили масштабную атаку в районе Яблоновки, использовав 24 единицы бронетехники. Впрочем, подразделения ВСУ успешно остановили наступление, уничтожив около 20 бронемашин и значительное количество живой силы врага.

Во время поездки Сырский заслушал отчеты командиров механизированных бригад, штурмовых подразделений и морской пехоты, участвующих в боевых действиях. Он отметил необходимость своевременного усиления украинских войск, а также важность эффективного управления в рамках корпусной реформы, которая предусматривает передачу секторам полноценных комплектов войск под управлением армейских корпусов.

"Отдал необходимые распоряжения по обеспечению обороны и ее лучшей организации. Нужно усиление наших войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения ... [] Спасибо украинским воинам за смелость, самоотверженность и ощутимые результаты в обезвреживании оккупантов. Слава Украине!", – резюмировал Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, при нынешней устойчивости украинской обороны, темпах продвижения российских войск и потерях, которые при этом несет враг, цель агрессора выйти на границы Донецкой области не является недостижимой. Если ни одна из составляющих не изменится, для такого успеха захватчикам придется потратить десятки лет и миллионы солдат.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– С начала июня ВС РФ пытаются сохранить интенсивность штурмовых действий на уровне мая. А во второй декаде месяца они даже нарастили количество атак. В июне треть всех зафиксированных атак пришлась на Покровское направление, сообщал проект DeepState.

– В середине июня в Национальной гвардии рассказывали, что на Северском направлении противник уже третью неделю использовал химоружие.

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