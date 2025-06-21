Десятки лет и миллионы потерь: в ОСГВ "Хортица" сказали, когда оккупанты могут выйти на границы Донетчины

При нынешней устойчивости украинской обороны, темпах продвижения российских войск и потерях, которые при этом несет враг, цель агрессора выйти на границы Донецкой области не является недостижимой. Если ни одна из составляющих не изменится, для такого успеха захватчикам придется потратить десятки лет и миллионы солдат.

Видео дня

Соответствующими расчетами поделился представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Он оценил обстановку в эфире телевизионного новостного марафона.

"Примерно – как мы считали – за несколько десятков лет и несколько миллионов потерь они могли бы справиться", – сказал он о потенциальном выходе ВС РФ на админграницы Донецкой области.

Трегубов призвал "посмотреть, что на то продвижение, которое происходило после 2023 года", враг "использовал" сотни тысяч человек.

"Да, продвижение безусловно есть, но оно в пределах отдельных районов Донецкой области", – отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Хотя захватчикам будет крайне трудно идти вперед, они все равно будут пытаться. И оккупанты будут давить как на военных, так и на гражданских.

"Это не означает, что они не будут наносить дополнительное давление на украинское общество теми же обстрелами гражданских объектов. Плюс это не означает, что они не будут давить на дипломатическом уровне, пытаясь подорвать усилия по защите Украины", – добавил Виктор Трегубов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– С начала июня ВС РФ пытаются сохранить интенсивность штурмовых действий на уровне мая. А во второй декаде месяца они даже нарастили количество атак. В июне треть всех зафиксированных атак пришлась на Покровское направление, сообщал проект DeepState.

– В средине июня в Национальной гвардии рассказывали, что на Северском направлении противник уже третью неделю использовал химоружие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!