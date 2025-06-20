Произошла активизация атак: в DeepStatе рассказали, на каких направлениях больше всего вражеских штурмов в июне. Карта

С начала июня российские войска пытаются сохранить интенсивность своих штурмовых действий на уровне мая. А во второй декаде месяца они даже нарастили количество атак.

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Треть всех зафиксированных в июне атак пришлась на Покровское направление, второй по интенсивности боев остается российская Курская область, о "полном освобождении" которой начальник российского генштаба Валерий Герасимов докладывал российскому диктатору Владимиру Путину еще в апреле. О ситуации и активности врага рассказали в проекте DeepState.

По данным аналитиков, россияне в июне пытаются не только сохранить интенсивность штурмов, но и нарастить ее.

"Июнь остается активным на всех участках фронта, если в мае среднесуточное количество атак было 184, то в этом месяце 186. Враг 5 суток подряд (с 10 по 14 июня) проводил более 200 штурмовых действий в сутки", – говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении: там зафиксировано 32% от всех атак врага. Захватчики там пытаются наступать особенно активно.

Высокая интенсивность врага сохраняется на Курском — 16.4%, Новопавловском — 15%, Лиманском — 10.3% и Торецком участках — 9.5%. Суммарно на эти направления приходится 83% всех штурмовых действий противника.

ВDeepStateUA также призвали украинцев поддержать сбор для подразделения SIGNUM 53 ОМБр: воины собирают 1,2 млн грн на FPV-дроны на оптоволокне, на момент публикации сообщения удалось собрать около 20% от нужной суммы.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска провели механизированную атаку на Торецком направлении – явление, редкое на фоне привычных в последние месяцы пехотных штурмов россиян или атак с использованием мототехники. В Институте изучения войны попытались определить, какую цель преследовал при этом агрессор.

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