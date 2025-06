Российские войска провели механизированную атаку на Торецком направлении: в ISW объяснили замысел агрессора. Карта

Во вторник, 17 июня, войска РФ провели механизированную атаку численностью не менее взвода на Торецком направлении фронта. В ходе нее Силы обороны Украины уничтожили полтора десятка единиц российской тяжелой техники и примерно восемь квадроциклов.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, враг усилил атаки на этом участке передовой, поскольку он отдает ему приоритет на фоне других направлений, где тоже идут постоянные бои.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 17 июня, российские войска провели механизированную атаку к западу от Яблоновки (к западу от Торецка в сторону Константиновки) с участием не менее трех бронемашин и четырех моторизованных транспортных средств, вероятно, вездеходов (квадроциклов).

Военные обозреватели сообщили, что ВСУ отбили атаку, уничтожив 15 единиц тяжелой техники и восемь моторизованных транспортных средств врага, а также много его пехоты. Разгром оккупантов показали на видео.

По наблюдениям ISW, российские войска стали реже проводить механизированные атаки с зимы 2024-2025 годов, очевидно, из-за возможностей украинских беспилотников и сокращения поставок бронетехники агрессором. Недавно аналитики наблюдали сообщения, указывающие на то, что потребление Россией запасов танков советской эпохи замедляется.

Ныне армия РФ на фронте все больше полагается на гражданские транспортные средства, вездеходы и мотоциклы для наступлений, и минобороны страны-агрессора в апреле 2025 года начало усилия по официальной интеграции использования мотоциклов в наступательные операции.

"Российские механизированные атаки на Торецком направлении могут указывать на то, что российское военное командование намерено отдать приоритет этому сектору фронта. ISW продолжит следить за этим районом линии фронта для получения дополнительных доказательств механизированных атак", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" взяли в плен всю штурмовую группу оккупантов на Торецком направлении. Обменный фонд защитники пополнили во время зачистки позиций.

