Россия замедлила использование танков из запасов советских времен: в ISW назвали причины

Страна-агрессор Россия замедлила использование на фронте танковых запасов советской эпохи. Вероятно, причиной является их ограниченное количество, а также растущий переход оккупантов на использование мотоциклов и вездеходов на поле боя.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики оценили потери российской бронетехники, которые подрывают способность РФ вести затяжную войну.

Так, источник в социальных сетях, отслеживающий оборудование на российских военных складах с помощью спутниковых снимков, 15 июня поделился обновленной оценкой, утверждая, что у России по-прежнему есть 46% ее довоенных запасов танков, 42% – боевых машин пехоты (БМП) и 48% – бронетранспортеров (БТР).

Снимки восьми российских военных складов показали, что Россия опустошила большую часть складов своих запасов транспортных средств и, как оценил автор, может исчерпать свои оставшиеся запасы танков и бронетехники к концу 2025 года.

Этот источник обновил свои предыдущие оценки довоенных резервов техники армии РФ, и обнаружилось, что до полномасштабного вторжения в Украину у нее было на 241 танк, 174 БМП и 687 БТР больше.

В то же время автор заявил, что анализ спутниковых снимков указывает на "резкое" увеличение "почти всех" типов техники, развернутой на российской военной базе недалеко от Петрозаводска в Республике Карелия, примерно в 373 км от международной границы с Финляндией.

"У России могут быть дополнительные бронемашины и танки в крытом хранилище, которые не видны на спутниковых снимках. The Wall Street Journal 27 апреля сообщила, как высокопоставленный финский военный чиновник заявил, что Россия не отправляет "почти ничего" из своих недавно произведенных танков на линию фронта в Украине, но накапливает их", – напомнили в ISW.

По мнению аналитиков, данные указанного источника свидетельствуют о том, что потребление Россией танковых запасов советской эпохи замедлилось в последние месяцы. И это согласуется с исследованием ISW, которое показало, что российские войска все чаще используют мотоциклы и багги вместо бронетехники вдоль линии фронта в Украине. В частности, оккупанты начали все чаще использовать небронированные гражданские транспортные средства, в основном мотоциклы и вездеходы, с конца осени 2024 года.

Ранее ISW отмечал, что возросшее использование армией РФ мотоциклов является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских беспилотников по российской бронетехнике и непомерные потери техники, которые российские войска понесли в конце 2023 и 2024 годов. Так, украинские операции дронов значительно усложнили тактическое применение танков, поскольку большие и медленно движущиеся бронетехника и танки уязвимы для БПЛА. Поэтому российские силы, по-видимому, используют более быстрые мотоциклы и багги для продвижения через спорные "серые зоны", которые украинские и российские операторы беспилотников создали вдоль линии фронта.

"Адаптация России позволила российским силам добиться незначительных тактических успехов за счет значительных потерь пехоты. Ранее мы оценили, что потери российской бронетехники являются неустойчивыми и подрывают способность РФ вести затяжную войну высокой интенсивности. Но остается неясным, будет ли возросшая зависимость России от мотоциклов и багги достаточной для компенсации этих потерь в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко рассказал о северокорейских "обновках" российских оккупантов. В частности, он назвал, что из вооружения Северная Корея уже передала России для войны против Украины и что осталось "в запасе".

