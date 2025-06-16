Северокорейские "обновки" российских оккупантов: что из вооружений КНДР уже передала агрессору для войны против Украины и что осталось "в запасе"

В последние дни российская пропаганда все чаще стала демонстрировать появившиеся на вооружении РОВ северокорейские оружейные "обновки". И речь уже не только про 170-мм САУ Koksan и 240-мм РСЗО М1991, но и про минометы, малые реактивные системы и т.д. Постараемся проанализировать и систематизировать новые поступления в армию страны-агрессора, почему именно их выбрали оккупанты и как они могут применяться.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего озвучу те типы оружия, которые, помимо САУ Koksan и РСЗО М1991, стали все чаще "светиться" на фото и видео профильных российских площадок и так называемых Z-блогеров.

Это, в частности, 60-мм миномет, аналог китайского Type 63, а также 140-мм миномет. Помимо этого, была показана малая 107-мм РСЗО Type 75. Российские войска также стали получать аналоги 122-мм пушки корпусной артиллерии Д-74. А в Курской области был верифицирован малого радиуса ЗРК Pongae M-2020, аналог ЗРК "Тор-М2".

Как видим, Россия получает от Северной Кореи в основном артиллерию, ствольную и реактивную, что говорит об истощении собственных запасов на складах и базах хранения из-за масштабных потерь за три с половиной года полномасштабной войны в Украине. Но поставляемые России артиллерийские системы в основном имеют весьма специфические калибры и, как следствие, не производящиеся на российских предприятиях боеприпасы.

Из всех вышеперечисленных образцов только аналог Д-74 обладает "родным" России калибром – 122 мм. Иными словами, КНДР поставляет на данном этапе образцы, вводящие РОВ в острую зависимость от северокорейских боеприпасов. То есть Ким Чен Ын максимально садит Путина на северокорейскую иглу. Но рассмотрим каждый образец по отдельности.

170-мм САУ Koksan

Появление этой специфической для России самоходной артиллерийской установки сразу натолкнуло на мысль относительно попытки РОВ компенсировать критическую нехватку в войсках 203-мм САУ 2С7 "Пион". Оккупанты долгое время пытались применять их в формате контрбатарейной борьбы с западными дальнобойными артиллерийскими системами и, вполне прогнозируемо, проиграли это противостояние.

Потери САУ 2С7 "Пион" для РОВ оказались не только велики, но и невосполнимы, а потому у КНДР и был запрошен некий дальнобойный аналог либо альтернатива. И Пхеньян ответил предоставлением артиллерийской системы специфического калибра, который в России не производится.

На сегодняшний день северокорейские 170-мм САУ M1989 Koksan преимущественно применяются на Лиманском направлении. Уже известно об их недостатках в виде несоответствующей официальным ТТХ дальности стрельбы, не превышающей 30 км, что не позволяет держать их вне зоны риска поражения, а также низкую скорострельность. Кроме того, снаряд 170-мм оказался не мощнее 152-мм, а два ведущих пояса по корпусу намекают на повышенное давление и износ уникальных для РОВ стволов.

То есть, КНДР посадили РФ не только на боеприпасную иглу, но и в вопросах обслуживания передаваемой техники.

240-мм РСЗО М1991

Первая верификация поставки 240-мм реактивной системы залпового огня М1985/1991 в Россию датируется ноябрем 2024 года. И как понятно из калибра, он крайне специфичен для России, которая хотела компенсировать катастрофические потери РСЗО 122-мм БМ-21 "Град", 220-мм БМ-27 "Ураган" и 300-мм БМ-30 "Смерч", а получила вот это вот.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в Россию было поставлено около 120 единиц 240-мм РСЗО М1985/1991, но пока что они применяются намного реже, нежели 170-мм САУ.

С чем это связано, пока сложно сказать, но специфическая реактивная система залпового огня так или иначе, но должна будет в скором времени все чаще начать появляться в зоне боевых действий в виду не просто растущих, а являющихся критическими для РОВ безвозвратных потерь советских запасов РСЗО.

60-мм миномет

В июне появились первые верифицированные данные о наличие у российских оккупационных войск северокорейских минометов специфического калибра 60-мм. Эти минометы представляли собой точную копию китайского ротного миномета Type 63.

Приобретение хоть для РОВ и специфическое, но весьма полезное, ведь 60-мм миномет незаменим как при штурмовых, так и оборонных действиях, не говоря о его высокой роли при диверсионной и рейдовой деятельности малыми группами, придающими им дополнительные возможности по огневому поражению противника.

Северокорейсике войска, прибывшие в 2024 году в Россию воевать против Украины, не имели в комплектации подразделений техники, но привезли с собой именно 60-мм минометы. И, судя по всему, командование РОВ по достоинству оценило важность этого средства поражения на вооружении малых групп уровня взвод-рота.

140-мм миномет

Этот миномет, как и многое у КНДР, родом из Китая. В 1960-х годах китайские войска нуждались в миномете мощнее 120-мм, но аналог 160-мм им не подходил из-за, скажем так, проблем весовой категории китайцев. А потому и был разработан 140-мм Type-76.

Миномет обладал весом чуть меньше тонны, его мина весила 29 кг, а дальность стрельбы составляла 9 600 метров при скорострельности 8 выстрелов в минуту.

Тем не менее, в составе армии Китая (НОАК) миномет популярности не получил, а КНА (Корейская народная армия) им заинтересовалась и поставила на вооружение - правда, с несколько худшими ТТХ. Например, дальность стрельбы северокорейской копии – 8 км. Это открытая информация, а по факту может быть меньше заявленных характеристик.

Тем не менее, минометы 140-мм представляют серьезное подспорье в категории батальонной артиллерии и при грамотном применении этой громоздкой конструкции могут представлять серьезную угрозу для передовых позиций с минимальной kill-зоной.

107-мм РСЗО

В целом это крайне специфическое средство для российских оккупационных войск, хотя на вооружении Сил обороны Украины аналогичные западные образцы применяются, но, увы, не в том количестве, в каком хотелось бы.

На первый взгляд система в условиях современного боя малоэффективна, но это только на первый взгляд. При грамотном применении залп двенадцатью реактивными снарядами всего за 10 секунд на дальность в 8-9 километров - это серьезное подспорье любому штурму. Что я имею ввиду под словом "грамотное" пояснять не стану по вполне объективным и понятным причинам.

Система имеет в качестве средств поражения осколочно-фугасный снаряд и кассетный, не теряющий актуальность для поражения живой силы по площади.

ЗРК Pongae M-2020

Зенитный ракетный комплекс Pongae M-2020 - аналог российского ЗРК Тор-М2. Ранее о его поставках России не сообщалось, но в январе 2025 года он был верифицирован в Курской области. Ну, как верифицирован… Оператор российского fpv-дрона уничтожил его, приняв за украинский ЗРК.

В целом, появление этой системы говорит о серьезной потребности РОВ в средствах противовоздушной обороны всех эшелонов, особенно малого радиуса действия.

Напомню, что именно категория ПВО в потерях армии России стала первой некомпенсируемой в течение месяца. И ситуация с этими средствами у России становится критической – с учетом высокой потребности в них.

Д-74

Единственная "родная" по калибру российской номенклатуре 122-мм пушка корпусной артиллерии Д-74 была верифицирована у РОВ в январе этого года.

Это пушка была разработана в СССР с 1947 по 1950 гг., но начиная с 1960-го ее стали выводить из состава советской армии и продавать на экспорт. В результате производство этих пушек в Союзе было прекращено, а в арсеналах осталось не так уж и много. Но пушка очень понравилась северокорейской армии и в итоге ее производство было налажено в КНДР.

В результате КНА обзавелась довольно большим арсеналом аналогов Д-74, даже экспериментируя с постановкой их на мобильное шасси тягача АТС-59 и танка Т-62, а также широкой номенклатурой боеприпасов.

У россиян эта пушка была замечена в оснащении северокорейских снарядов ОФ-472.

Дальность выстрела у Д-74 - 20 км, но соответствует ли северокорейская копия советским ТТХ сказать сложно, скорее всего – нет.

Выводы

В июне 2024 года в большой обзорной статье на OBOZ.UA "Что просил Путин у Северной Кореи и каким вооружением она может помочь российским оккупантам" я описывал средства, которыми КНДР может поделиться с Россией, но делал в основном упор на те типы вооружений, калибры которых "родные" российской армии. Тем не менее в своем обзоре годичной давности я упоминал и 60-мм минометы, и 107-мм РСЗО.

Как видим, в Россию сейчас идет очень много специфических вооружений из КНДР - при том, что техника с "родными" калибрами не так часто верифицируется в России. Это означает, что, безусловно, Ким Чен Ын ставит РФ в кардинальную зависимость от северокорейского ВПК, но в какой-то момент он будет вынужден пойти на передачу и прочей номенклатуры, менее специфической для РОВ. И это вызывает в среднесрочной перспективы не меньшие опасения, нежели тот разнообразный, экзотический северокорейский зверинец, который сейчас мы можем наблюдать на вооружении российских оккупантов.

Важно отметить и то обстоятельство, что мы пока не видим на вооружении РОВ северокорейских основных боевых танков и ББМ, что может говорить об их появлении в ближайшем времени – с учетом острого дефицита танков и бронетехники в российских войсках.