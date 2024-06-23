Коваленко: что просил Путин у Северной Кореи и каким вооружением она может помочь российским оккупантам

Сотрудничество КНДР с Российской Федерацией в военно-технической сфере усилилось с 2023 года, когда российские оккупационные войска стали получать первые партии северокорейских снарядов. А визит Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 г. не только расширил сотрудничество этих стран, но и заставил зашевелиться Сеул в вопросах летальной помощи Украине. Но давайте сначала разберемся, чем же еще КНДР может помочь российским оккупантам?

Что представляет собой северокорейский ВПК

Военно-промышленный комплекс КНДР представляет собой продукцию, производство которой основано на образцах советского периода – что танков, что артиллерии, что боевых бронированных машин.

Фактически даже ракетная программа КНДР – это советское и китайское наследие, на базисе которого и развиваются северокорейские ракетные программы.

При этом складывается впечатление, что продукция КНДР вообще не проходит этап технического контроля и при ее создании не соблюдаются технологические процессы, обеспечивающие качество и надежность. Но этой продукции много.

То ест, в случае Северной Кореи мы наглядно видим ВПК с упором на количество, но не качество.

Чем еще КНДР может помочь России

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В 2023 году мы видели, как в Россию отправлялись миллионы артиллерийских снарядов из КНДР, а именно: 152-мм и 122-мм выстрелы для ствольной артиллерии, 122-мм реактивные снаряды для РСЗО БМ-21 "Град", 120-мм и 82-мм мины для минометов.

Вся эта продукция вызвала у российских артиллеристов вал недовольства. Было множество претензий к качеству снарядов, пороховым зарядам, точности выстрелов и прочего. Северокорейские снаряды оказались ужасного качества, порою даже ставили под риск целиком весь расчет орудия.

Но эта проблематика не волновала российское командование, поскольку важным аспектом являлось количество. Разорванные стволы, малая дальность выстрела, низкая точность, но при этом можно было не экономить.

Разумеется, июньский визит Путина в Пхеньян был вызван не просто запросом Кремля на очередную партию боеприпасов. В данном случае речь должна была идти о дополнительных опциях, в которых у России есть потребность, – и это техника.

Дело в том, что российские склады и центры хранения советской техники практически опустошены. В 2024 году произойдет критический перелом возможностей военно-промышленного комплекса РФ по компенсации ежемесячных потерь техники даже не в ноль, а в минус. Именно поэтому российские гонцы по всему миру пытаются выкупать и наладить поставки старой советской и российской техники из других стран. И КНДР одна из тех, где такой техники более чем достаточно.

Танки КНДР

Только по приблизительным подсчетам у армии Северной Кореи имеется до 2 тысяч советских танков Т-54/55, которые российские оккупационные войска стали активно применять в зоне боевых действий в Украине с прошлого года.

Кроме того, у КНДР на вооружении стоят более 2 тысяч танков Т-62 в разных модификациях, от классического советского Т-62М до местного варианта Чхонма-хо (Chonma-I ,-II, -III, -IV, -98, -214). Стволы у этих танков калибра 115-мм 2А20, но есть и уникальный вариант с 125-мм 2А46 (модификация Сонгун-915).

Стоит отметить, что в вопросах танкостроения, представляющего собой в КНДР процесс бесконечных модернизаций старичка Т-62, северокорейские специалисты значительно опередили россиян. Например, на танках версии М-2020.

Северокорейцы реализовали в этом танке то, что российские танкостроители не могут сделать уже больше 30 лет в своих "не имеющих аналогов в мире" Т-90 и прочих! В частности, эти танки получили забашенное размещение БК и вышибные панели.

На башне установлена пара ПТРК Bulsae-5 ("Бурси-5"), который является копией иранского ПТРК Dehlaviyeh, а он, в свою очередь, – копия российского ПТРК "Корнет". Также в качестве дополнительного средства поражения танк имеет на вооружении не уже давно отживший пулемет, а 40-мм автоматический гранатомет.

Но главное – башня прикрыта комплексом активной защиты, которая сложно сказать как работает против большинства средств поражения, но то, что от выстрелов РПГ-7 защищает, – доказано документально.

Совершенно не удивлюсь, если в перспективе мы увидим этот танк на территории Украины – как минимум для обкатки его в реальных боевых действиях.

Боевые бронированные машины КНДР

На вооружении Северной Кореи имеется до 3500 ББМ колесного и гусеничного типа. В основном они создавались на базе БТР-60 и БТР-80, а также МТ-ЛБ. То есть особых проблем в освоении данной техники у россиян не будет – архитектура в большинстве своем знакома.

Отдельно напомню, что именно с ББМ у российских оккупационных войск сейчас самый острый дефицит. Даже острее и критичнее чем с танками.

Артиллерия КНДР

У КНДР обширная линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм (в которых сейчас остро нуждаются РОВ), 122-мм РСЗО – аналоги БМ-21 "Град" и более чем 10 тыс. минометов калибров 120-мм, 82-мм и т.д. И тут поподробнее.

То, что Путин запросит ствольную и реактивную артиллерию у Ким Чен Ына, – без сомнений. Но больше всего он все же получит именно минометов. И это очень даже плохо…

Со второй половины 2022 года, особенно боев за Бахмут, если спросить, чего больше всего не хватало нашим бойцам и продолжает не хватать, то, помимо артиллерии, будут упомянуты минометы 120-мм, 82-мм и 60-мм. Для поддержки штурмовых групп, а также для противодействия штурмам формата "мясная волна" минометы просто незаменимы.

Выскажу мысль, которая многим не понравится, но под Авдеевкой больше было бы толку, если бы вместо одного M1A1 Abrams для обороны города было передано равноценное стоимости этого танка количество минометов.

Северокорейцы, как бы их не воспринимали в мире, не просто запасались все эти десятилетия оружием, они делали это с умом. Именно поэтому минометам они уделяли первостепенное внимание. И это будет очень большой проблемой для нас, если РОВ будут усилены этим инструментарием. А они будут, поскольку в переданных России от КНДР партиях мины для минометов имели наибольшую составляющую – по самым скромным подсчетам до двух миллионов.

Также не исключено, что РОВ могут запросить 107-мм реактивный миномет Type-63, которых у КНДР, только по открытым данным, не менее 4 тысяч.

Выводы

В вопросах помощи КНДР России не стоит как недооценивать северокорейский военно-промышленный комплекс, так и переоценивать его. Ким Чен Ын опасается войны со всеми и одновременно, а потому не будет передавать России столько техники, чтобы подорвалась обороноспособность его армии. Но даже если представить, что по каждой категории России будет передано по несколько сотен единиц техники (а в ряде позиций это может быть тысяча и более), то этого будет достаточно, чтобы компенсировать потери РОВ в течение 3-4 месяцев.

Это, конечно же, не создаст некоего переломного момента на пользу России, а только продлит ее конвульсии в Украине. Но каждый месяц таких дополнительных конвульсий нам тоже обходится очень высокой ценой.

В следующем материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление" мы разберем, чем Южная Корея сможет помочь Украине.