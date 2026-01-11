'Сознательный террор': РФ выпустила около 1100 дронов и более 50 ракет по Украине за неделю

Оккупационная армия РФ продолжает терроризировать мирное население Украины ракетами и дронами. Только за прошедшую неделю путинские войска запустили по нашей стране около 1100 дронов и более 50 ракет.

Основными целями россиян, как и в предыдущие атаки, были жилые дома и энергетика. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российский террор

По словам главы государства, из-за российских ударов во многих регионах по-прежнему сохраняется сложная ситуация с энергетикой. Ремонтные бригады продолжают работать круглосуточно, чтобы вернуть свет, тепло и водоснабжение.

Зеленский отметил, что энергетики проделывают титаническую работу, которая очень важна для наших людей, после постоянных террористических российских ударов.

Президент подчеркнул, что за неделю Россия выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов: баллистические, крылатые, была и баллистика средней дальности "Орешник". Зеленский отметил, что россияне атаковали цели, не имеющие никакого военного смысла. При этом глава государства добавил, что оккупанты специально ждали морозной погоды, чтобы причинить еще больше вреда мирному населению.

"Это сознательный, циничный российский террор против людей. Благодарю наши мобильные огневые группы, которые каждую ночь, которые ежедневно защищают Украину от этих атак, всем нашим другим воинам подразделений ПВО, подразделениям РЭБ. Я благодарю каждого и каждого, кто работает ради Украины", – написал Зеленский.

Также президент отметил, что нужна стабильная поддержка Украины и скоординированная дипломатия ради мира.

Напомним, совет Безопасности ООН соберется на заседание после удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Львовской области. Накануне мероприятия постпред Украины при ООН Андрей Мельник предупредил, что просто очередного "осуждения" будет недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 11 января российская оккупационная армия массированно атаковала Житомирскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стали объекты критической инфраструктуры. В результате ударов травмированы два человека.

