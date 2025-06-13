Несмотря на постоянное вражеское давление на Торецком направлении, бойцы "Азова" сдерживают атаки россиян, уничтожают вражеские цели и захватываю оккупантов в плен, пополняя обменный фонд. На этот раз "азовцы" взяли в плен всю штурмовую группу захватчиков.

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Об этом бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" рассказали в своем Telegram-канале. Воины также опубликовали видео зачистки позиции под Торецком.

Последствия отбитых вражеских штурмов – это десятки блуждающих по линии соприкосновения оккупантов. Именно таких "подвальных" жителей разыскивают и берут в плен "азовцы" на передовой.

"Руки за каску и бросай оружие!", – звучит команда украинского бойца и оккупанты покорно ее выполняют, даже не пытаясь делать вид, что не понимают.

"Подвал – чисто", – и дальше, к другому разгромленному сооружению.

Так обходя подвал за подвалом, азовцы "собрали" и пленили всю штурмовую группу россиян.

Среди завалов обнаружили раненого оккупанта, позывной "Шантарам". Как выяснилось, он читал этот роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса.

"Этот россиянин мог собрать собственную библиотеку, но поехал убивать украинцев. Ему, как и его "таварищам", повезло попасть в плен к бойцам "Азова", – прокомментировали видео "азовцы".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Азове" показали отражение штурма оккупантов на Донбассе. Российские штурмовики пытались прорваться на мотоциклах через украинские позиции, чтобы установить свои флаги. Однако дроны украинских защитников этому помешали.

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