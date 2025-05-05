Российские штурмовики на Донбассе пытались прорваться на мотоциклах через украинские позиции, чтобы установить свои флаги. Однако дроны украинских защитников этому помешали.

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В частности, штурм пришлось отбивать Национальной гвардии Украины. Эффектное видео в своем Telegram-канале показали бойцы первого корпуса НГУ "Азов".

"На видео – очередная попытка окупантов любой ценой пробиться сквозь боевые порядки Сил обороны. Основные действующие лица – пехота на мотоциклах и множество средств для их уничтожения. В последний заезд россияне взяли свои трёхцветные и красные тряпки: все, чтобы повесить флаг на руинах", – рассказали украинские военные.

Впрочем, благодаря профессиональным действиям наших воинов доехать до назначенной цели у россиян так и не получилось. После нескольких сбросов штурмовики противника попадали со своих мотоциклов и сбились вместе, став еще более легкой добычей для украинских дронов.

Отражение штурма происходило совместными усилиями 12-й бригады специального назначения "Азов" в составе 1-го корпуса НГУ "Азов" и 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь", уточнили украинские воины.

1-й корпус Нацгвардии "Азов" - оперативно-тактическое соединение в рядах Национальной гвардии Украины. Корпус создан в 2025 году на фоне реформирования сил обороны Украины в корпусную систему. "Азов", напомним, считают одной из первых украинских воинских частей, перешедшей на систему стандартов НАТО еще до полномасштабного вторжения РФ.

49-й отдельный штурмовой батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина – подразделение Сухопутных войск ВСУ. Он вел бои под Киевом в Ирпене, Романовке и Броварском направлении. После деоккупации Киевщины был передислоцирован в Харьковскую область, где вел бои в районе Изюма. В 2023 году батальон вел бои под Кременной. С прошлого года и сейчас он находится на Торецком направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие продолжают эффективно ликвидировать российских оккупантов на поле боя, а сокращать численность путинской армии защитникам помогают дроны. Предлагаем вашему вниманию еще одно эффектное видео, как на одном из участков фронта под сброс украинских боеприпасов попало массовое скопление оккупантов.

Недавно Силы обороны Украины поразили командный пункт шестой мотострелковой дивизии ВС РФ на территории Донбасса. В частности, взрывы были зафиксированы в районе Бахмута.

Ранее сообщалось, что украинские войска во время боев на фронте за сутки 3 мая были ликвидированы и ранены около 1340 военнослужащих захватнической армии РФ. Следовательно, общее количество отличившейся в войне живой силы агрессора возросло до 956 810.

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