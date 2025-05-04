ВСУ поразили пункт шестой мотострелковой дивизии россиян возле Бахмута – Генштаб

Силы обороны Украины поразили командный пункт шестой мотострелковой дивизии ВС РФ на территории Донетчины. В частности, "бавовна" накрыла оккупантов в районе Бахмута.

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Удары по врагу нанесли воины Воздушных сил. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении", – отметили в ведомстве.

В Генштабе добавили, что данные по потерям врага уточняются. А Силы обороны и дальше продолжают сдерживать наступательные действия ВС РФ и наносить им ощутимые потери.

Как сообщал OBOZ.UA, летчик Freed, который является военнослужащим 114-й бригады тактической авиации, рассказал, как на малой высоте уничтожил из самолета МиГ-29 командный пункт армии РФ на Донецком направлении. Кроме этого, на счету "Освободителя" (именно так переводится позывной воина) – десятки уничтоженных российских ракет и "Шахедов".

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