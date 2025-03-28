Работа на предельно малой высоте: пилот МиГ-29 рассказал о том, как уничтожил командный пункт армии РФ на Донецком направлении. Фото

Командный пункт армии российских оккупантов, расположенный на Донецком направлении, уничтожен точными ударами самолета МиГ-29. Это – работа летчика с позывным Freed, военнослужащего 114 бригады тактической авиации.

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В целом, на счету Освободителя (именно так переводится позывной воина) – десятки уничтоженных российских ракет и "шахедов", а еще куча техники и оккупантов. Историю военнослужащего рассказали в Генштабе ВСУ.

Freed занимается не только отражением ракетных ударов и уничтожением российских самолетов и техники. Он также "прикрывает" украинские сухопутные войска, нанося бомбовые удары по российской армии.

"Один из недавних боевых вылетов был на Донецком направлении. Я работал по командному пункту врага, применяя авиабомбы GBU-39, которые Украина получила от западных партнеров. Каждая успешно достигла своей цели, командный пункт и личный состав противника были уничтожены", – рассказал сам истребитель.

По его словам, уничтожение КП врага происходило на предельно малой высоте, чтобы оставаться невидимым для противовоздушной обороны захватчиков.

Работает Freed по штурвалу МиГ-29. Во время полета важно быть максимально сконцентрированным, говорит он.

"Нужно всегда быть готовым к любым "сюрпризам". После сотен боевых вылетов важно не потерять бдительность, ведь каждый новый полет – это другая задача, а следовательно – новая тактика. Мы все работаем на победу. Это особенно чувствуется всякий раз, когда ты в небе. Каждая уничтоженная вражескаая цель – это еще один шаг к тому, чтобы над нашей страной снова было мирное небо", – говорит Freed.

Как сообщал OBOZ.UA, роль американских истребителей F-16 на войне в Украине также очень значительна. По статистике почти каждая ракета этого самолета попадает в цель – об этом рассказал другой украинский пилот Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, что в Воздушных силах Вооруженных сил Украины вновь обратились к гражданам с важным напоминанием: кадры пролетов нашей боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут существенно облегчить работу противнику. Украинцев призвали не помогать оккупантам охотиться на наших пилотов.

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