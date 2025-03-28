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Работа на предельно малой высоте: пилот МиГ-29 рассказал о том, как уничтожил командный пункт армии РФ на Донецком направлении. Фото

Михаил Левакин
War
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Работа на предельно малой высоте: пилот МиГ-29 рассказал о том, как уничтожил командный пункт армии РФ на Донецком направлении. Фото

Командный пункт армии российских оккупантов, расположенный на Донецком направлении, уничтожен точными ударами самолета МиГ-29. Это – работа летчика с позывным Freed, военнослужащего 114 бригады тактической авиации.

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В целом, на счету Освободителя (именно так переводится позывной воина) – десятки уничтоженных российских ракет и "шахедов", а еще куча техники и оккупантов. Историю военнослужащего рассказали в Генштабе ВСУ.

Freed занимается не только отражением ракетных ударов и уничтожением российских самолетов и техники. Он также "прикрывает" украинские сухопутные войска, нанося бомбовые удары по российской армии.

Работа на предельно малой высоте: пилот МиГ-29 рассказал о том, как уничтожил командный пункт армии РФ на Донецком направлении. Фото

"Один из недавних боевых вылетов был на Донецком направлении. Я работал по командному пункту врага, применяя авиабомбы GBU-39, которые Украина получила от западных партнеров. Каждая успешно достигла своей цели, командный пункт и личный состав противника были уничтожены", – рассказал сам истребитель.

Работа на предельно малой высоте: пилот МиГ-29 рассказал о том, как уничтожил командный пункт армии РФ на Донецком направлении. Фото

По его словам, уничтожение КП врага происходило на предельно малой высоте, чтобы оставаться невидимым для противовоздушной обороны захватчиков.

Работа на предельно малой высоте: пилот МиГ-29 рассказал о том, как уничтожил командный пункт армии РФ на Донецком направлении. Фото

Работает Freed по штурвалу МиГ-29. Во время полета важно быть максимально сконцентрированным, говорит он.

Работа на предельно малой высоте: пилот МиГ-29 рассказал о том, как уничтожил командный пункт армии РФ на Донецком направлении. Фото

"Нужно всегда быть готовым к любым "сюрпризам". После сотен боевых вылетов важно не потерять бдительность, ведь каждый новый полет – это другая задача, а следовательно – новая тактика. Мы все работаем на победу. Это особенно чувствуется всякий раз, когда ты в небе. Каждая уничтоженная вражескаая цель – это еще один шаг к тому, чтобы над нашей страной снова было мирное небо", – говорит Freed.

Работа на предельно малой высоте: пилот МиГ-29 рассказал о том, как уничтожил командный пункт армии РФ на Донецком направлении. Фото
Работа на предельно малой высоте: пилот МиГ-29 рассказал о том, как уничтожил командный пункт армии РФ на Донецком направлении. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, роль американских истребителей F-16 на войне в Украине также очень значительна. По статистике почти каждая ракета этого самолета попадает в цель – об этом рассказал другой украинский пилот Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, что в Воздушных силах Вооруженных сил Украины вновь обратились к гражданам с важным напоминанием: кадры пролетов нашей боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут существенно облегчить работу противнику. Украинцев призвали не помогать оккупантам охотиться на наших пилотов.

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