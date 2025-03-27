'Почти каждая ракета попадает в цель': украинский пилот F-16 рассказал о роли американских самолетов на войне в Украине. Видео

Роль американских истребителей F-16 на войне в Украине очень значительна. Потому что, по статистике, почти каждая ракета этого самолета попадает в цель.

Видео дня

Об этом украинский пилот рассказал на официальном YouTube канале Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что это первое такое интервью в инфопространстве.

"Украинские пилоты на западных истребителях показывают отличные результаты боевой работы по воздушным и наземным целям. Летчик F-16 рассказывает о боевых задачах, тактике применения, мощном коллективе, который успешно овладел западной техникой и новыми подходами к ее применению", – говорится в подписи к видео.

В ПС ВСУ добавляют, что в тот день, когда записывалось видео с пилотом, россияне радовались, что поразили украинский F-16. Но, конечно, ничего они не сбили. Впрочем, опасность была серьезной.

"Об этом и другом рассказывает боевой пилот истребителя F-16, имя и позывной которого не называем из соображений безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время выполнения боевых задач для максимальной эффективности украинским пилотам приходится сближаться с противником, и по ним каждый раз летят ракеты из вражеских самолетов и наземных зенитных ракетных комплексов.

"Авиационная техника, предоставленная партнерами и обученность летного состава, позволяют не только хорошо применять средства поражения по воздушным и наземным целям противника, но и сохранять жизнь наших пилотов, уводить самолеты из-под ударов вражеских ракет", – подытожили рассказ пилота в ПС ВСУ.

Напомним, что в воздушных силах Вооруженных сил Украины обратились к гражданам с важным напоминанием о том, что кадры пролетов нашей боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут существенно облегчить работу противнику. Украинцев призывали не помогать оккупантам охотиться на наших пилотов.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта российские пропагандистские СМИ заявили о якобы сбитии украинского F-16 в Сумской области. Россияне снова соврали, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Фейк росСМИ опровергли и в ВС ВСУ.

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