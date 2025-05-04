Ни убежать, ни скрыться: воины ВСУ устроили зачистку вражеской пехоты. Видео

Украинские военнослужащие продолжают эффективно ликвидировать российских оккупантов на поле боя. Сокращать численность путинской армии защитникам помогают дроны.

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На одном из участков фронта под сбросы боеприпасов попало массовое скопление оккупантов. Об этом в Telegram сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.

В результате эффективной боевой работе украинских операторов БПЛА у врага не было шансов убежать или скрыться. В результате безжалостной зачистки вражеской пехоты россияне понесли большие потери.

Военнослужащие отметили, что противник пытается скрываться, менять позиции, рассредоточиваться. Но украинские воины охотятся день и ночь, а смертоносные сбросы прилетают точно в цель.

Зачистку позиции от массового скопления оккупантов провели бойцы подразделения Primus с 1-го штурмового батальона.

Напомним, Силы обороны Украины поразили командный пункт шестой мотострелковой дивизии ВС РФ на территории Донетчины. В частности, взрывы были зафиксированы в районе Бахмута.

Ранее сообщалось, что украинские войска во время боев на фронте за сутки 3 мая ликвидировали и ранили около 1340 военнослужащих захватнической армии РФ. Так что общее количество отминусованной в войне живой силы агрессора возросло до 956 810.

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