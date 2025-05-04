Минус два самолета и 1340 оккупантов за сутки: Генштаб скорректировал общие данные по потерям РФ

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1340 военнослужащих захватнической армии РФ. Так что общее количество отминусованной в войне живой силы агрессора возросло до 956 810.

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Накануне защитники также уничтожили 383 единицы военной техники и вооружения российских оккупантов. Обновленные данные 4 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь врага – танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства ПВО, БПЛА ОТУ, крылатые ракеты и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – отметили в ведомстве.

По его данным, накануне украинской воины сбили два российских самолета (всего 372) и 163 беспилотника оперативно-тактического уровня (34 860).

Защитники обезвредили 52 артиллерийские системы (всех 27 327), 24 боевые бронированные машины (22 403), 11 танков (10 758), одно средство ПВО (1155) и одну РСЗО (1376), а также 124 единицы автомобильной техники и автоцистерн (47 141) оккупационных сил РФ.

Кроме того, в общем за время войны Силы обороны уничтожили 3870 единиц спецтехники, 3196 крылатых ракет, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 мая временно оккупированный Крым и Краснодарский край РФ оказались под массированной атакой дронов. В результате атаки российские захватчики заявили о потере самолета.

Позже стало известно, что Силы обороны Украины уничтожили второй за сутки российский самолет на временно оккупированном Крымском полуострове. Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов за блестящую операцию по уничтожению военного потенциала врага.

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