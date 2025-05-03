Силы обороны уничтожили еще один российский самолет в Крыму: Зеленский раскрыл детали

Силы обороны Украины снова нанесли мощный удар по российским силам во временно оккупированном Крыму. Наши защитники уничтожили уже второй российский самолет за сутки.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении 3 мая. Глава государства поблагодарил украинских военных за успешные действия на суше, в небе и на море.

"Я благодарю всех наших воинов, спасибо каждому нашему подразделению за храбрость и за стойкость. Я благодарю наших ребят, которые наращивают украинские дальнобойные возможности – и в небе, и на море. Блестящее было сбивание российского военного самолета с нашего морского дрона – доказательство украинских возможностей. Очень точно наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет в сутки. Также уничтожены военные склады", – сказал он.

Зеленский добавил, что на сегодня интенсивность российских ударов не свидетельствует ни о чем, кроме российского желания и дальше воевать.

"Каждую ночь под сотню "шахедов". Только за одну эту неделю, с понедельника по субботу, уже более 950 российских авиабомб. Каждый день интенсивные бои на Покровском направлении, на других Донецких направлениях. Мы отвечаем по всему фронту, а также на территории Курской и Белгородской областей, где сохраняется наша активность", – сказал он.

Президент еще раз поблагодарил всех, кто делает все возможное для того, чтобы Украина могла достойно отстоять свою землю.

"Каждый, кто работает ради того, чтобы Украина могла отбиваться от оккупанта, каждый, кто разрабатывает и внедряет для Украины новые технологические возможности – всех вас я благодарю. Спасибо и тем, кто в мире с нами, с Украиной", – добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что впервые в мире воины Главного управления разведки Минобороны Украины ударом с морского дрона Magura уничтожили вражеский боевой самолет. В Черном море был ликвидирован российский штурмовик Су-30.

Как сообщал OBOZ.UA, разработчики морского дрона Magura V5 научили его работать с "роем" дронов-приманок, которые эффективно перегружают вражеские системы РЭБ и одновременно позволяют главным беспилотникам добраться до цели. Основным преимуществом БПЛА является усовершенствованная система наведения.

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