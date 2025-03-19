Дроны Magura V5 с 'роем' дронов-приманок сбивают с толку вражеские системы РЭБ: в чем преимущество разработки

Разработчики морского дрона Magura V5 научили его работать с "роем" дронов-приманок, которые эффективно перегружают вражеские системы РЭБ и одновременно позволяют главным беспилотникам добраться до цели. Основным преимуществом БПЛА является усовершенствованная система наведения.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. В частности, Magura V5 может нести ракетное вооружение.

"Среди главных преимуществ дрона – его усовершенствованная система наведения, обеспечивающая высокую точность поражения, радиус действия до 800 км, дистанционное управление через защищенные каналы связи, около 300 кг взрывчатки, что достаточно для вывода из строя больших кораблей", – говорится в сообщении.

Удачная операция, которая была проведена в конце декабря 2024 года, стала первым в истории случаем, когда морской дрон успешно атаковал воздушные объекты, тогда были уничтожены два российских вертолета.

"Вертолет – быстрая цель. Как только он появляется в поле зрения, есть считаные минуты, чтобы занять выгодную позицию для пуска. Мы все просчитали, и ракета попала в цель с первого запуска", – отметил командир подразделения Group 13.

В ГУР отметили, что Magura V5 является первым морским дроном, который смог в боевых условиях потопить военный корабль и уничтожить воздушную цель.

Напомним, бойцы Главного управления разведки Минобороны установили рекорд по уничтожению российских вертолетов с помощью морских дронов Magura V5. Над Черным морем были поражены два вражеских Ми-8, которые утонули, скорее всего, со всем экипажем. Операция прошла 31 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, украинские оружейники будут не только увеличивать производство дронов, но и сосредоточатся на усовершенствовании возможностей наших БПЛА преодолевать РЭБ и противовоздушную оборону.

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