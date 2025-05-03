Украина первой в мире сбила с морского дрона Magura враждебный Су-30. Видео

Впервые в мире воины Главного управления разведки Минобороны Украины ударом с морского дрона Magura уничтожили вражеский боевой самолет. В Черном море был ликвидирован российский штурмовик Су-30.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУР. Уничтожение вражеского самолета произошло 2 мая 2025 и благодаря совместной работе военной разведки, Службы безопасности Украины и Сил обороны Украины.

"Исторический удар нанесли воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что Су-30 – это многоцелевой истребитель, используемый армией РФ. Его ориентировочная стоимость – 50 миллионов долларов. Самолет вспыхнул в воздухе после удара и, наконец, упал в море, "на дно владений безжалостного "Нептуна"".

Успешный удар по боевому самолету армии РФ нанесли в акватории Черного моря недалеко от порта в городе Новороссийск, где российские военные хоронят остатки своего Черноморского флота.

Напомним, 31 декабря 2024 года благодаря ракетному морскому дрону Magura V5 спецназовцы ГУР впервые в мире уничтожили воздушную цель – два российских вертолета Ми-8.

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