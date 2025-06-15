На Северском направлении враг уже третью неделю подряд применяет химическое оружие: подробности

Российские оккупанты активизировали штурмы и обстрелы на Северском направлении. Там уже третью неделю противник использует химоружие.

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Об этом 15 июня сообщила пресс-служба бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Российское запрещенное оружие, "к большому сожалению, наносит много бед нашим защитникам", отметили в НГУ.

"Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам", – рассказали воины.

Также они сообщили, что враг привлекает к штурмам мотоциклы и гражданские автомобили. "Благодаря выверенной системе фиксации и огневого поражения наши защитники работают настолько слаженно, что штурмовые группы оккупантов ликвидируются на расстоянии нескольких километров до наших позиций", – подчеркнули представители бригады.

Также увеличилось количество российских артиллерийских обстрелов, ежедневно на Северском направлении их фиксируется около 200.

Это может свидетельствовать о планировании противником широкомасштабных штурмовых действий.

"Наши защитники уже готовят достойный ответ российским захватчикам", – заверили бойцы "Рубежа" и добавили, что продолжают борьбу за законные рубежи нашей страны.

Как ранее писал OBOZ.UA, 14 июня на фронте произошло 203 боевых столкновения, большинство из которых – на Покровском, Курском и Новопавловском направлениях. Кроме отражения российских атак, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект врага.

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