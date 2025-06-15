Более 200 боев за сутки: в Генштабе рассказали о горячей ситуации на фронте

На фронте за прошедшие сутки произошло 203 боевых столкновения, большинство из которых – на Покровском, Курском и Новопавловском направлениях. Кроме отражения российских атак, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект врага.

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При этом войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 58 авиационных ударов (применили ракету и 78 КАБов), осуществили 5367 обстрелов (82 – из РСЗО) и привлекли для поражения 3145 дронов-камикадзе. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что под вражескими авиаударами были Медведевка на Черниговщине, Великая Писаревка на Сумщине, Шевченко на Донетчине, Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Каменское, Лежино на Запорожье.

На Харьковском направлении армия РФ трижды проводила наступательные действия в сторону Липцов и Красного Первого.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали их штурмовые действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, а также Голубовки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Карповки, Ямполовки, Зеленой Долины, Серебрянского леса и в сторону Глущенкового, Ольговки, Нового Мира, Торского, Шандриголово.

На Северском направлении защитники отбили пять штурмовых действий оккупационных войск в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в сторону Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Романовки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Орехово и в сторону Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении ВСУ остановили 34 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск вблизи населенных пунктов Разлив, Багатир, Новоселка и в направлении Новониколаевки, Запорожья, Дачного, Шевченко, Свободного Поля.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений за прошедшие сутки не было зафиксировано. На Ореховском направлении враг предпринял безуспешную попытку прорвать оборону наших войск в сторону Новоандреевки, а на Приднепровском направлении защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 39 атак армии РФ. Россияне нанесли пять авиационных ударов с применением 10 управляемых авиабомб, а также осуществили 264 обстрела населенных пунктов и украинских позиций, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал РФ в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия сосредоточила около 53 тысяч захватчиков на Сумском направлении фронта, там продолжаются ожесточенные бои. Однако в последние дни Силам обороны удалось восстановить контроль над населенным пунктом Андреевка в этом районе.

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